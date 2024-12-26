2024-12-26 09:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط 8 حاويات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط (8) حاويات في نقطة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضاف أنه "من خلال كشف البضائع وتدقيق المعاملات الجمركية المنجزة تبين وجود (أدوية بشرية مختلفة، مستلزمات طبية، شواصي دراجات نارية، قرطاسية، ألعاب أطفال، عطور) جميع المواد غير مصرح بها معدة للتهريب"، لافتا الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة جميع الحاويات والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".