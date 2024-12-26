2024-12-26 09:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطولاً للأمطار بدءاً من الغد وكذلك يتشكل الضباب.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غدا الجمعة سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائما بشكل عام مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتشتد إلى أكثر من 50 كم/ س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة سترتفع قليلا في جميع مناطق البلاد" ".وأضاف، أن" درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة ستكون في السليمانية 15، نينوى 17، دهوك وأربيل 18، كركوك وصلاح الدين والأنبار 19، ديالى 20، بغداد وكربلاء المقدسة وبابل 21، النجف الأشرف وميسان وواسط والديوانية 22، البصرة 24 ".وأشار إلى، أن" يوم السبت سيكون الطقس صحوا إلى غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وغائما في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط زخات مطر رعدية على المنطقة الشمالية وبعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، وتنخفض درجات الحرارة عدة درجات ".ولفت إلى أن" يوم الأحد سيكون الطقس صحوا إلى غائما جزئيا بشكل عام مع ضباب صباحا يزول تدريجيا، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".وذكر أن" التوقعات الجوية ليوم الإثنين تشير إلى أن الطقس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وغائما جزئيا إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما سيتشكل الضباب صباحا في أماكن متعددة من البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كم، وفي الضباب من 2 إلى 4 كم...