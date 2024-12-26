الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية

2024-12-26 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفع أسعار الذهب في تعاملات خفيفة خلال العطلة، يوم الخميس، بدعم من ضعفطفيف في الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، مع ترقب المستثمرين إستراتيجيةمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في 2025، وسياسات ترامب بشأنالرسوم الجمركية، والتي قد تشكل مسار المعدن الأصفر العام المقبل.

وارتفعالذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 2626.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلولالساعة 02:46 بتوقيت غرينتش.

وارتفعتأسعار الذهب بنسبة 27% هذا العام وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء لها منذ العام2010، مدفوعة بتخفيضات كبيرة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقينالجيوسياسي المتزايد.

ويعتبرالذهب خيار استثماري آمن خلال الاضطرابات الجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعارالفائدة المنخفضة.

وارتفعتالعقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 2643.70 دولار للأوقية.

وفيأسبوع محدود بسبب العطلات، من المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع اقتراب نهايةالعام الحالي.

وانخفضالذهب 0.1%، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالإستراتيجي السوق في "آي جي"، ييب جون رونغ، إن "بعض التقاعس فيالتعامل مع الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية في جلسة اليوم يسمحلأسعار الذهب باستئناف تعافيها بعد انخفاضها بعد قرار بنك الاحتياطيالفيدرالي".

وعلىالمستوى الجيوسياسي، تبادلت حماس وإسرائيل، أمس الأربعاء، اللوم بشأن الفشل فيالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على الرغم من الإبلاغ عن تقدم في الأيامالأخيرة.

وقالالمدير الإداري لشركة "جولد سيلفر سنترال" للتداول في سنغافورة، بريانلان "نسمع عن حالة عدم اليقين المرتبطة بالشرق الأوسط. وإذا تصاعد الموقف فقديؤدي ذلك إلى خلق اتجاه صعودي للذهب".

واستقرتالفضة في المعاملات الفورية عند 29.6 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8% ليصل إلى936.41 دولار، وفقد البلاديوم 1.2% ليصل إلى 942.52 دولار.