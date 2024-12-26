2024-12-26 09:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، بإلقاء القبض على رجل وأمرأة كانا يرومان بيع طفلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة أمنية وخلال كمين محكم في منطقة الأعظمية ببغداد، أحبطت محاولة بيع طفلين من قبل رجل وامرأة والقت القبض عليهما".

وأضاف، أن" أعمار الأطفال تتراوح بين ثمانية أشهر وسنة، وكان الرجل والمرأة يرومان بيعهما مقابل مبلغ 40 مليون دينار عراقي.