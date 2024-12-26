خيسوس كاساس في مرمى الانتقادات.. خسارة أخرى قد تطيح بالعراق من خليجي 26

2024-12-26 09:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى مدربون عراقيون استغرابهم من عدم استقرار مدرب منتخب العراق لكرة القدم، خيسوس كاساس، على تشكيلة ثابتة بعد مرور أكثر من سنتين على قيادته للفريق، مما انعكس سلباً على أداء المنتخب.

وأكدوا، في أحاديث لوكالة شفق نيوز، أن هذه "اللامبالاة" بالتشكيلة الثابتة ساهمت في ظهور الفريق بمستوى "هزيل"، خاصة بعد خسارته أمام البحرين بهدفين دون مقابل في خليجي 26، محذرين، أنه في حال بقاء هذا الأداء على حاله لخطوط المنتخب، سيما الدفاع والوسط، أمام السعودية في مباراته المقبلة، فإن خروج العراق من البطولة سيكون مؤكدًا.

وأبدى المدرب جاسب سلطان، لوكالة شفق نيوز استياءه من أداء المنتخب، قائلاً إن الفريق كان "فاقداً للتوازن" في خطوطه (الدفاع، الوسط، والهجوم) وكان أداؤه "عقيماً وغير منتج".

وأضاف أن منتخب البحرين، بالمقابل، قدم أداءً منسجماً ومنظماً، حيث لعب بأسلوب جيد في خطوطه، وكان أداءه حيوياً وفعالاً مع اندفاع عالٍ.

وتابع سلطان، أن "منتخبنا لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على مرمى البحرين، الذي ظهر أكثر انضباطاً في الدفاع ونجح في السيطرة على خط الوسط، كما كان منتخب البحرين موفقاً في الهجوم، حيث اخترق مدافعونا عدة مرات بسهولة وسجل هدفين".

وأشار إلى أن اللاعبين العراقيين أخفقوا في نقل الكرات بشكل سليم، كما فقدوا السيطرة على الكرة، وهو ما اعتبره "أهم نقطة في نجاح الفريق داخل المستطيل الأخضر".

وأبدى سلطان استغرابه لاعتماد المدرب كاساس على لاعب واحد فقط للتسجيل، وهو أيمن حسين، وكأن الأخير هو الوحيد القادر على إنقاذ الفريق، رغم أنه كان من المفترض أن يكون هناك تهديد مستمر من قبل جميع اللاعبين على مرمى البحرين.

وحول مباراة العراق المقبلة أمام السعودية، أكد سلطان أنها ستكون صعبة للغاية، وقال: "إذا استمر الأداء العقيم وعدم التوازن، ففرصة الفوز في المباراة ستكون ضعيفة، ولا ينفع منتخبنا في المباراة المقبلة سوى الفوز ليتأهل إلى المربع الذهبي، ولكن إذا استمر الأداء بهذا المستوى المتواضع، فلا يمكننا أن نفوز على السعودية، مما يعني الخروج المبكر من البطولة".

من جهته، قال المدرب صادق حنون لوكالة شفق نيوز إن "الخسارة واردة وطبيعية أمام أي منتخب، ولكن ما هو غير طبيعي هو عدم استقرار المدرب على تشكيلة ثابتة".

وأضاف: "استغربنا من اعتماد كاساس على مجموعة من اللاعبين غير الفعالين، ولا نعلم ما هي أهدافه من ذلك".

وأوضح حنون أن كاساس، الذي تولى مهمة تدريب المنتخب منذ أكثر من سنتين، لم يتمكن من استقرار التشكيلة، وكان من المفترض أن نرى منتخباً متكاملاً قادرًا على التحدي أمام أقوى المنتخبات.

وقال، إن "ما شاهدناه في اللقاء الأخير أمام البحرين كان مؤسفاً جداً، حيث وجدنا منتخباً غير مستقر يلعب أمام منتخب منظم، بينما كان أسلوب كاساس عقيماً، وكأننا نعود إلى أسلوب اللعب ذاته الذي اعتمدناه قبل سنوات طويلة دون أي تطوير للمنتخب".

وأضاف حنون، أن "خطوط الدفاع كانت سيئة جداً، والوسط كان هزيلاً، والغريب أننا نرى المنتخب يعتمد فقط على أيمن حسين وكأنّه الحل الوحيد".

وأشار إلى أن إشراك كاساس لزيدان أساسياً رغم أنه وصل قبل يوم من المباراة كان "قراراً غير موفق"، متسائلاً عن مدى جاهزيته للمباراة.

وختم حنون حديثه قائلاً: "إذا استمر هذا المستوى الهزيل وعدم الثبات على تشكيلة ثابتة من اللاعبين الجيدين، فإننا لن نفوز على السعودية وسنغادر البطولة"، مشددا "يجب على لاعبينا أن يظهروا بمستوى جيد، وأن يبذلوا جهداً حقيقياً ومضاعفاً، خاصة لاعبي خط الدفاع الذين لم يركزوا في أدائهم".