شرطة ذي قار توقف 3 متهمين بإطلاق العيارات النارية في قضاء الرفاعي

2024-12-26 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:ألقت شرطة ذي قار القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في إطلاق العيارات النارية خلال حفل زفاف في قضاء الرفاعي شمال الناصرية. وصرّح مصدر في الشرطة لشبكة أخبار الناصرية أن المتهمين أطلقوا النار أثناء حفل زفف، مما استدعى تدخل الشرطة التي تمكنت من توقيفهم وفق المادة 570 من القانون....

