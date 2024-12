خلل في الكهربائية يهدد إمدادات المياه في الناصرية

2024-12-26 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر حكومي باحتراق محولة الغدير الكهربائية، التي تغذي محطة دفع مياه مدينة الناصرية، إلى عطل مفاجئ أدى إلى توقفها عن العمل، مما أثر بشكل مباشر على ضخ مياه الشرب إلى مدينة الناصرية. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن المحولة، التابعة لمديرية الشبكات، تعد المصدر الرئيسي لتزويد محطة...

