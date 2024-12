2024-12-26 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الناصرية، المهندس غالب الأسدي، أن إطلاق منظومة الضمان الرقمية يعد نقلة نوعية في تسهيل المراجعات والإجراءات للمواطنين المشمولين بأحكام قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023. وأوضح الأسدي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن المنظومة الرقمية، التي ستبدأ عملها اعتباراً...

The post الضمان الاجتماعي في ذي قار يعلن عن تفعيل منظومة الضمان الرقمية عام 2025 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.