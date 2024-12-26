2024-12-26 10:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، أن افتتاح مشروع ساوة - حجامة السككي سيكون العام المقبل.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة النقل، ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن "العام الجديد سيشهد افتتاح مشروع ساوة - حجامة السككي الذي يعد من المشاريع المهمة، بعد أن بلغت نسب الإنجاز فيه 100‎%‎ بعد ما كان أحد المشاريع المتلكئة".

وأكد أن "زيارة الوزير لهذه المشاريع عامل إيجابي وتحفيز إلى الموظفين والمعنيين والشركات المنفذة بالتعجيل بالعمل والإنجاز بشكل مباشر".