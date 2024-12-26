2024-12-26 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الخميس، بانطلاق عملية أمنية واسعة جنوب المحافظة للبحث عن جثث قتلى تنظيم "داعش"، وذلك عقب القصف الجوي الذي نفذه سلاح الجو العراقي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من الجيش العراقي بدأت عملية أمنية في منطقة سلسلة جبال حمرين ووادي الشاي، في قضاء داقوق، الذي يقع على بعد 55 كم جنوب كركوك"، موضحا أن العملية تأتي في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيم في تلك المناطق.

وأضاف المصدر أن "العملية مستمرة، وتتمتع بتغطية جوية من طيران الجيش، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العملية والضربة الجوية التي نفذت مساء أمس في وقت لاحق".