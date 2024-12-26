كركوك تسجل نحو 40 ألف ولادة و1200 إصابة سرطانية خلال العام الحالي

2024-12-26 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير عام دائرة صحة كركوك، ارجان محمد رشيد، يوم الخميس، عن تسجيل نحو40 ألف حالة ولادة، واستقبال أكثر من مليوني مراجع، وأكثر من 1200 إصابة بالأمراضالسرطانية، خلال العام الحالي في المحافظة.

وقالرشيد لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت خلال العام الحالي ولادة 39 ألفاً و284طفلاً وطفلة لغاية الآن، كما أن المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية استقبلت مليونينو91 ألفاً و613 مراجعاً، فيما بلغ عدد المرضى الراقدين 140 ألفاً و314 مريضاً، وتمإجراء 65 ألفاً و489 عملية جراحية".

وأضافأن "مركز كركوك التخصصي للأورام السرطانية وأمراض الدم سجل إصابة 1276 شخصاًبالسرطان، و1628 مصاباً بأمراض الدم، مقارنة بـ1016 مصاباً بالسرطان و1005 مصابينبأمراض الدم خلال العام 2023".

وفيالجانب الرقابي، أوضح رشيد "ضمن نشاطات الرقابة الصحية تم إتلاف 44 ألفاً و99كيلوغراماً من المواد الصلبة و133 ألفاً و632 لتراً من المواد السائلة غير صالحةللاستهلاك البشري، مع غلق 390 معملاً ومحلاً لمخالفتهم الشروط والضوابطالصحية".

وأشارإلى أن "دائرة صحة كركوك ملتزمة بتنفيذ المنهاج الحكومي وتوجيهات وزارة الصحةولديها العديد من الخطط للنهوض والارتقاء بالواقع الصحي خلال العام 2025، خصوصاًدعم مرضى السرطان وكذلك تطوير المختبرات وتجهيزها بالأدوات والمستلزمات الضرورية كافة،مع إنجاز مستشفى سعة 400 سرير قيد التنفيذ في منطقة طريق بغداد وإدخاله الخدمةخلال العام المقبل".