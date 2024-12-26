2024-12-26 10:50:02 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبد الرحمن حميدأعرب المعلق العماني، خليل البلوشي، عن أسفه لأداء المنتخب العراقي في مباراتيه ضد اليمن والبحرين في بطولة كأس الخليج، مشيرا إلى أن الخسارة أمام البحرين كانت "مستحقة" بسبب الأداء الباهت الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.وقال البلوشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " المنتخب العراقي لم يظهر بالصورة المطلوبة التي كان عليها في البطولة السابقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي شخص في الشارع الرياضي العراقي كان راضياً عن أداء الفريق في المباراتين"، مشيراً إلى أن" المدرب كاساس استمر في تطبيق نفس الأسلوب التكتيكي طوال المباراة، وهو ما لم ينجح في مواجهة المنتخب البحريني، الذي استطاع إيقاف خطورة المهاجم أيمن حسين بفضل الدفاعات المحكمة والتكتيك المدروس".وأضاف البلوشي أن" حارس مرمى البحرين، كان له دور كبير في إيقاف العديد من الفرص الهجومية العراقية، مما أسهم في انتزاع البحرين للنقاط الثلاث"، موضحاً أن" المنتخب البحريني نجح في قراءة أسلوب اللعب العراقي بشكل جيد، وأوقف هجومه بشكل فعال".وبالنسبة للمباراة المقبلة أمام السعودية، أشار البلوشي إلى أن" المنتخب السعودي سيدخل المباراة بقوة، وأن التعادل سيكون كافياً لتأهل السعودية إلى الدور التالي بفارق الأهداف، فيما سيكون المنتخب العراقي في حاجة ماسة لتحقيق الفوز لضمان التأهل".وتابع البلوشي :" على كاساس تعديل أسلوب اللعب في المباراة المقبلة ضد السعودية، حيث من المتوقع أن يعتمد المنتخب السعودي على إغلاق مناطقه الدفاعية واللعب على الكرات المرتدة واستغلال الثغرات والأخطاء الفردية لكسب نقاط المباراة".