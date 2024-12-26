القبض على 14 متهما وضبط أسلحة واعتدة شرقي العاصمة بغداد

2024-12-26 10:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، القبض على 14 متهما وضبط أسلحة واعتدة شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على 14 متهماً، بينهم متهمين بالقتل والخطف وانتحال صفة رسمية والسرقة والتهديد بالاضافة الى ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة خلال الشروع بعمليات بحث وتفتيش مناطقي، وذلك ضمن مناطق مدينة الصدر و الشاعورة وكميرة والشعب وبوب الشام وأم الكبر والغزلان والكرامة شرقي العاصمة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".