وفاة امرأة واصابة اخرين.. الضباب يتسبب باصطدام 19 سيارة على طريق الديوانية السريع

2024-12-26 10:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، بوفاة امرأة واصابة عدد من الأشخاص نتيجة حادث تصادم 19 عجلة في محافظة القادسية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حادث سير وقع بين 19 عجلة تصادمت بسبب كثافة الضباب على الطريق الدولي السريع الرابط بمدينة الديوانية، مما اسفر عن وفاة امرأة واصابة عدد من الأشخاص، بسبب السرعة وعدم الانتباه للطريق.

وأشار الى ان" الضباب تسبب بانعدام شبه تام للرؤيا على الطريق، لافتا الى ان دوريات مرور الديوانية انتقلت الى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.