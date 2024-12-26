2024-12-26 10:54:04 - المصدر: ايشان

حددت دراسة بريطانية جديدة بديلا أكثر فعالية من القهوة لتحفيز الدماغ وتحسين الذاكرة. شارك في الدراسة 76 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عاما، حيث تم تزويدهم بأجهزة لقياس النشاط البدني والنوم لمدة 8 أيام. كما أُجريت لهم اختبارات معرفية يومية لقياس الانتباه والذاكرة ورد الفعل ومهارات حل المشكلات. وتم تقسيم الاختبارات إلى مجموعتين، حيث […]

ظهرت المقالة دراسة تحدد بديلا أكثر فعّالية من القهوة لتحفيز النشاط والذاكرة طوال اليوم أولاً على ايشان.



