2024-12-26 10:54:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى هطول للأمطار بدءاً من الغد وكذلك يتشكل الضباب. وذكر بيان للهيئة، أن “غدا الجمعة سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائما بشكل عام مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، كما […]

ظهرت المقالة حالة الطقس حتى الاثنين المقبل: أمطار وضباب وتباين بدرجات الحرارة أولاً على ايشان.



