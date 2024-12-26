العمل: شمول أكثر من مليوني أسرة بالرعاية الاجتماعية

2024-12-26 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، شمول أكثر من مليوني أسرة بالرعاية الاجتماعية، مؤكدةً أن شمول أسر جديدة بالرعاية متوقف على توفير تخصيصات مالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ،نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد إجراء التعداد السكاني العام، أظهرت المؤشرات انخفاض معدل خط الفقر إلى 16.5%"، مبيناً أن "معدل خط الفقر يتفاوت بين المحافظات".

وأضاف أن "وزارة العمل شملت أكثر من 2,200,000 أسرة برعاية الحماية الاجتماعية، كما أن هناك إجراءات البحث الاجتماعي لعدد من الأسر يقدر بحوالي 1,300,000 أسرة متوقفة حالياً بسبب عدم توفر التخصيصات المالية".

وأكد، أنه "لا يوجد شمول بأي وجبة جديدة في الوقت الحالي بالحماية الاجتماعية، وذلك لعدم توفر التخصيصات المالية".

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، في وقت سابق، عن انخفاض نسبة الفقر في العراق الى 16,5 ‎%‎، وفي ديالى بلغت 18,8 ‎% ‎ وفق مخرجات الإحصاء الاجتماعي الاقتصادي المعلن من وزارة التخطيط.