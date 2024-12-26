بينها تأمين الحدود.. وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي أطر التعاون في العديد من الملفات

2024-12-26 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، اليوم الخميس، مع وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، العديد من الملفات المهمة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التقى وزير الداخلية التركيّ، علي يرلي قايا".

وأضاف، أن "الجانبين، بحثا أُطر التعاون المُشترَك في العديد من الملفات المهمة خاصةً في مُكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة".