بسبب الضباب.. المرور تعلن عن حادث اصطدام 19 مركبة في الديوانية

2024-12-26 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن حادث اصطدام 19 مركبة في الديوانية بسبب الضباب.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حادث اصطدام وقع بين 19 مركبة على الطريق الدولي في محافظة الديوانية بسبب الضباب وانعدام الرؤية وعدم وضع مسافة أمان كافية بين المركبات، أسفر عن وفاة امرأة".

وأضافت أن "مدير المرور العام، اللواء عدي سمير حليم، وجه بسرعة انتقال الدوريات إلى مكان وقوع الحادث وتم انتقال دورياتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة"، داعية "سائقي المركبات الى الالتزام بالسرعة المقررة واتباع تعليمات القيادة الآمنة أثناء الضباب والابتعاد عن كافة المخالفات تجنباً لوقوع الحوادث المرورية المؤسفة".