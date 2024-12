2024-12-26 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

أنقرة/ متابعة عراق اوبزيرفر بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيره التركي علي يرلي قايا، اليوم الخميس، تأمين الحدود المُشتركة. وذكرت السفارة العراقية في أنقرة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “الشمري، التقى وزير الداخلية التركيّ علي يرلي قايا”. وأضافت، أن “الطرفين بحثا أُطر التعاون المُشترَك في العديد من الملفات المهمة خاصةً في مُكافحة …

