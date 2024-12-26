2024-12-26 12:18:04 - المصدر: ايشان

نقل موقع “العربية، عن مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، مصرع 5 صحفيين جراء استهداف القوات الإسرائيلية بشكل مباشر لمركبتهم أمام مستشفى العودة شمال قطاع غزة. وذكرت المصادر أن النيران اشتعلت بشكل كبير في السيارة، ما أدى إلى مصرع جميع الصحفيين على متنها وهم يتبعون لقناة “القدس”. وفي الرواية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت سيارة […]

ظهرت المقالة مصرع 5 صحفيين باستهداف إسرائيلي مباشر لمركبتهم شمال غزة أولاً على ايشان.



