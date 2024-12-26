2024-12-26 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية الشرطة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، أنها تمكنت من استرداد دراجة نارية لسائحة هولندية في غضون ساعات قليلة بعد تعرضها للسرقة وسط مركز المدينة.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أنه بعد نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تبين أن امرأة من أصول هولندية زارت إقليم كوردستان كسائحة بتاريخ (16-11-2024).

ووفقا للبيان، فإن هذه السائحة اقامت في أحد الفنادق الواقعة على شارع (60) في أربيل، حيث سُرقت دراجتها النارية من أمام الفندق، مشيرا إلى انه بعد إبلاغ مفارز الشرطة على الفور شرعت بالتحقيق.

ونوهت الشرطة إلى انه "بعد المتابعة والحصول على المعلومات، تمكنا من العثور على الدراجة خلال ساعات قليلة، فيما كانت بعيدة من مكان تواجد السائحة بعدة أمتار فقط وكانت عاطلة ليتم تسليمها لصاحبها.

هذا لم تقدم المراة الهولندية أي شكوى ومازال التحقيق متواصلا، حسب بيان الشرطة.