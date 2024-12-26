الأول من نوعه .. إنجاز مشروع استثماري في كركوك

2024-12-26 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "أقصى المدينة" المنفذة لمشروع المجمع التجاري في محافظة كركوك، اليوم الخميس، إنجاز مشروع تجاري استثماري الأول من نوعه في المحافظة بتكلفة مالية تصل الى ملياري دينار عراقي.

وقال وكيل مدير الشركة عارف عبد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التجارة اثير داوود الغريري سيقوم اليوم بافتتاح مجمع الهرم التجاري التابع الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة فرع كركوك حيث يُعدُّ أول مجمع تجاري يتمُّ إنجازه عن طريق الاستثمار".

وأضاف أن "كلفة المشروع تبلغ مليارين ومدة العقد 36 عاما"، مبينا أن "المشروع كان فرصة استثمارية مطروحة عن طريق هيئة استثمار كركوك، وتم إنجاز العمل به ضمن المدة المقررة والتي بلغت سنتين، ويقع على طريق بغداد وسط كركوك".

وتابع عبد أن " المشروع يتكون من ثلاثة طوابق سيكون جزء منه مجمعاً تسويقياً لشركة المواد الغذائية، والمتبقي هو مطروح كفرصة استثمارية، وتشمل سلسلة مطاعم ومواقع تجارية".

وأكد أن"المشروع سوف يساهم بتوفير فرص عمل للشباب في كركوك من جميع القوميات".