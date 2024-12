وزارة التربية تعلن رقمنة المناهج الدراسية لتحسين التعليم

2024-12-26 13:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن رقمنة المناهج الدراسية لتحسين جودة التعليم، فيما بينت أن رقمنة المناهج الدراسية تهدف إلى تحويل التعليم إلى طرق معاصرة. وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، إن "مشروع رقمنة المناهج واحد من المشاريع الواعدة في وزارة التربية والتي تركز بشكل أساسي على رؤية جديدة ومواكبة ومعاصرة بآليات وطرائق واستخدامات […]

