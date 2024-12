2024-12-26 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر وصل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، اليوم الخميس، إلى دمشق للقاء القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع. وبحسب جريدة الوطن السورية، أن “وفدا عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري وصل إلى قصر الشعب للقاء القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع”.

The post عاجل| حامد الشطري رئيس المخابرات العراقية يصل إلى قصر الشعب بدمشق للقاء احمد الشرع first appeared on Observer Iraq.