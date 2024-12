بينها الاعدام.. 4 احكام بحق ارهـابي ينتمي إلى داعش في صلاح الدين

2024-12-26 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، اربعة أحكام من بينها الإعدام بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى داعش عن جرائم مختلفة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “الإرهابي صدر عليه حكما بالإعدام عن جريمة خطف مواطن في قضاء تكريت وقتله عام 2014 بدوافع ارهابية، لافتا …

