مدرب الكويت: نسعى لتقديم مستوى مميز أمام بطل آسيا في خليجي 26

2024-12-26 13:30:03 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبد الرحمن حميدأكد خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب الكويت، أن فريقه يهدف إلى تقديم أداء مميز في مباراته القادمة أمام منتخب قطر، بطل آسيا، في إطار منافسات كأس الخليج 26.وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس في الكويت، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) :" نحن على موعد مع أصعب مباراة في البطولة، لأننا سنواجه بطل آسيا. نهدف إلى تقديم مستوى جيد، ونتمنى أن نخرج بالنتيجة التي نتمناها".وأضاف بيتزي: "فرحة اللاعبين ستكون عابرة في حال فوزنا، لكنها ستكون الأكبر في حال تحقق الفوز على قطر. هذه هي المباراة الثالثة في المجموعة، وقد قمنا بعمل استشفاء جيد، والأفضل بدنياً سيكون له الأفضلية في تحقيق الفوز".