مدرب قطر: ننتظر مباراة صعبة أمام الكويت ونثق بقدرتنا على الفوز

2024-12-26 13:30:03 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبد الرحمن حميدأكد لويس غارسيا، مدرب منتخب قطر، استعداد فريقه الكامل لملاقاة منتخب الكويت في إطار منافسات كأس الخليج 26 على الرغم من صعوبة المباراة.وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس في الكويت، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب الكويت الذي يقدم مستويات قوية، خاصة في مباراته الأخيرة. كما أن منتخب الكويت يحظى بدعم جماهيري كبير، مما يزيد من صعوبة المواجهة."وأضاف غارسيا: "نحن جاهزون لتحقيق الفوز الذي نحن بأمس الحاجة إليه لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي. لدينا ثقة كاملة في قدرتنا على الفوز والتأهل، وننتظر مباراة صعبة أمام فريق يلعب بشكل جيد."