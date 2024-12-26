منتخبنا الوطني يعاود تدريباته قبل مواجهة السعودية

2024-12-26 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعخاض المنتخبُ الوطنيّ، صباح اليوم الخميس، وحدةً تدريبيةً في ملعبِ نادي الكويت، تحضيراً لمواجهةِ السعودية في اختتام منافساتِ المجموعة الثانية لكأس خليجي 26 ، وذلك لتحديدِ المُتأهل عن المجموعة الثانية إلى جانبِ منتخب البحرين الذي ضَمنَ تأهله المُباشر إلى الدور الثاني قبل مواجهته منتخب اليمن.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" تدريبات اليوم شهدت تواجد (25) لاعباً بعد تعذُّرِ حضورِ اللاعب مهند جعاز".على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الجمعة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً المؤتمرُ الصحفيُّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب مهند علي.الجديرُ بالذكر أن حسابات التأهل عن المجموعةِ الثانية تفرضُ على منتخبنا الوطنيّ اللعب بفرصة الفوز ولا خيار غيره من أجل التأهل كثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.