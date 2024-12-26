القضاء العراقي يصدر اربعة احكام بحق داعش والمؤبد لتاجر مخدرات

2024-12-26 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الخميس، أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت اربعة أحكام من بينها الإعدام بحق ارهابي ينتمي إلى تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الإرهابي صدر عليه حكم بالإعدام عن جريمة خطف مواطن في قضاء تكريت وقتله عام 2014 بدوافع ارهابية، لافتا أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 و3 و8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت ثلاثة أحكام أخرى بالسجن المؤبد عن جرائم مختلفة منها الاشتراك بنصب سيطرة لخطف منتسبين من القوات الأمنية من سكنة قضاء الشرقاط، والهجوم على مصفاة بيجي، فضلا عن الاشتراك بالهجوم على فوج تابع للجيش العراقي وزرع عبوات ناسفة في ناحية الصينية وقضاء بيجي".

وتابع أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و5 و7 و8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وعلى صعيد مواز قال المجلس في بيان ثان، إن محكمة جنايات ميسان اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بالمتاجرة بالمواد المخدرة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان ضبط بحوزته 1 كيلو و18 جراما وهي مزيج من مادتي المثيل أمفيتامين المخدرة وكبريتات الألومنيوم بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".