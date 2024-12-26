المنتخب العراقي يعاود تدريباته قبل مواجهة السعودية

2024-12-26 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خاض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، وحدةً تدريبيةً في ملعب نادي الكويت تحضيراً لمواجهة السعودية في اختتام منافسات المجموعة الثانية لكأس خليجي 26.

وتحدد هذه المنافسات المُتأهل عن المجموعة الثانية إلى جانب منتخب البحرين الذي ضمن تأهله المُباشر إلى الدور الثاني قبل مواجهته منتخب اليمن.

وشارك في تدريبات المنتخب العراقي، اليـوم، (25) لاعباً بعد تعذُر حضور اللاعب مهند جعاز.

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الجمعة في الساعة العاشرة والنصف المؤتمرُ الصحفيُ الخاص بمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب مهند علي.

الجديرُ بالذكر أن حسابات التأهل عن المجموعة الثانية تفرضُ على المنتخب العراقي اللعب بفرصة الفوز ولا خيار غيره من أجل التأهل كثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والأعضاء غالب الزاملي وأحمد الموسوي ومحمد ناصر،

وتقام مباراة منتخبي العراق والسعودية السبت المقبل في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الاحمد الصباح في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وستكون المباراة مصيرية لكلا الفريقين اذ يمتلك كل منهما 3 نقاط لكن منتخب السعودي يتقدم على منتخب العراق بالأهداف وبهذا لا ينفع منتخب العراق سوى الفوز فقط لضمان التأهل للمربع الذهبي لبطولة خليجي 26 .