2024-12-26 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعترف المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، أن فريقه بات مهددا بعدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وباتت نتائج الفريق في تراجع ملحوظ، حيث خسر حامل اللقب 9 مباريات وحقق الفوز في واحدة فقط من آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقات كافة، كما تلقى الخسارة في 6 مباريات من آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز السابع، بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل، كما أن الفريق يبتعد بـ4 نقاط خلف المراكز الأربعة الأولى، وبفارق نقطة خلف صاحب المركز الخامس، الذي قد يؤهل صاحبه للعب في دوري أبطال الموسم المقبل.

وكانت آخر مرة فشل فيها مانشستر سيتي في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، في موسم 2009-2010.

وقاده المدرب الإسباني الفريق للفوز بلقب الدوري خلال آخر 4 مواسم، و6 مرات في آخر 7 مواسم، إضافة إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

غوارديولا يعلق عن "السيناريو المخيف"

وعن احتمال غياب الفريق هذه المرة عن المسابقة الأوروبية الأم، قال غوارديولا قبل مواجهة إيفرتون: " الجانب المالي مشكلة بالطبع، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك".

وأضاف: "أعلم ما الحال لأنه حدث في أندية في هذا البلد كانت مهيمنة في العديد من السنوات، وبعدها لم تتأهل لعدة سنوات إلى دوري أبطال أوروبا".

وأكد بيب: "أعتقد أن الفريق الوحيد الذي تواجد في كل موسم بدوري أبطال أوروبا خلال الـ11 أو الـ12 عاما الأخيرة هو مانشستر سيتي. الآن نحن مهددون، بالطبع نحن كذلك، بالتأكيد مهددون".

وأردف: "لذلك علينا أن نحصد النقاط وأن نفوز بالمباريات، وإلا لن نتأهل لدوري الأبطال. إذا لم نتأهل سيكون هذا بسبب أننا لا نستحق ذلك، لأننا لم نكن مستعدين، لأن لدينا الكثير من المشاكل ولم نحلها، ولم نجد طريقة للفوز بالمباريات".

وأكد غوارديولا: "بالطبع هناك كثير من المتنافسين الذي يسعون للتأهل لدوري الأبطال. بالنسبة لأي ناد فهذا أمر مهم. والآن نحن بعيدون، وإذا لم نفز بالمباريات لن نتأهل".