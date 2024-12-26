2024-12-26 13:54:04 - المصدر: ايشان

في إطار جهود متعددة لحل أزمة النازحين اللبنانيين العالقين في العراق، التقى النواب اللبنانيون قبلان قبلان وأمين شري وإيهاب حمادة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمتابعة الموضوع”. وتحدث الوفد عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكراً للعراق حكومة وشعباً ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها. وجاء في بيان صدر عن مكتب […]

ظهرت المقالة إعلام لبناني: أزمة النازحين إلى العراق في طريقها إلى الحل أولاً على ايشان.



