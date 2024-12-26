مباراة العراق والسعودية.. قرار باستبعاد نجم قبل المواجهة المصيرية

2024-12-26 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، يوم الخميس، استبعاد المدافع ياسر الشهراني، من قائمة المنتخب "الأخضر" في كأس الخليج، وذلك قبل مواجهة المنتخب العراقي في ختام دور المجموعات من بطولة "خليجي 26".

وتعرض الشهراني لإصابة في المفصل خلال مواجهة البحرين في دور المجموعات، وغاب على إثرها عن مواجهة اليمن أمس.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس"، بيانا قال فيه: "استبعد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد اللاعب ياسر الشهراني من معسكر الأخضر في دولة الكويت المشارك في منافسات كأس الخليج 26".

وأوضح: "جاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة".

وداهمت الإصابة عددا من نجوم المنتخب قبل انطلاق كأس الخليج، مما أدى لاستبعاد عدد من اللاعبين بداية من عبدالإله العمري مدافع الاتحاد، ثم عبد الله الخيبري لاعب وسط النصر.

وصباح اليوم الخميس، خاض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، وحدةً تدريبيةً في ملعب نادي الكويت تحضيراً لمواجهة السعودية في اختتام منافسات المجموعة الثانية لكأس خليجي 26.

وتحدد هذه المنافسات المُتأهل عن المجموعة الثانية إلى جانب منتخب البحرين الذي ضمن تأهله المُباشر إلى الدور الثاني قبل مواجهته منتخب اليمن.

وشارك في تدريبات المنتخب العراقي، اليـوم، (25) لاعباً بعد تعذُر حضور اللاعب مهند جعاز.

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الجمعة في الساعة العاشرة والنصف المؤتمرُ الصحفيُ الخاص بمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب مهند علي.

الجديرُ بالذكر أن حسابات التأهل عن المجموعة الثانية تفرضُ على المنتخب العراقي اللعب بفرصة الفوز ولا خيار غيره من أجل التأهل كثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والأعضاء غالب الزاملي وأحمد الموسوي ومحمد ناصر،

وتقام مباراة منتخبي العراق والسعودية السبت المقبل في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الأحمد الصباح في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وستكون المباراة مصيرية لكلا الفريقين اذ يمتلك كل منهما 3 نقاط لكن منتخب السعودي يتقدم على منتخب العراق بالأهداف وبهذا لا ينفع منتخب العراق سوى الفوز فقط لضمان التأهل للمربع الذهبي لبطولة خليجي 26 .