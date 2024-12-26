بينهم ضابط.. الضباب يتسبب باصابة 17 شخصا بحوادث متفرقة في ديالى

2024-12-26 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، عن إصابة 17 شخصا بينهم ضابط في حوادث سير متفرقة في المحافظة.

وقال العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موجة الضباب التي اجتاحت مناطق واسعة من ديالى خلال ساعات الصباح الاولى تسببت في عدة حوادث سير اسفرت عن اصابة 17 شخص بينهم ضابط بالشرطة برتبة عميد".

واضاف ان "اغلب المصابين تم تقلهم الى ردهات الطوارى في مستشفى بعقوبة التعيمي لتلقي العلاج مؤكدا بان فرق الطبية قدمت الاسعافات الاولية".

واشار الى ان "السرعة والتجاوز الخاطى وعدم التفاعل مع تحذيراتنا المبكرة مع الضباب تسببت في اغلب حوادث السير".

هذا وأفاد مصدر محلي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، بوفاة امرأة واصابة عدد من الأشخاص نتيجة حادث تصادم 19 عجلة في محافظة القادسية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حادث سير وقع بين 19 عجلة تصادمت بسبب كثافة الضباب على الطريق الدولي السريع الرابط بمدينة الديوانية، مما اسفر عن وفاة امرأة واصابة عدد من الأشخاص، بسبب السرعة وعدم الانتباه للطريق.

وأشار الى ان" الضباب تسبب بانعدام شبه تام للرؤيا على الطريق، لافتا الى ان دوريات مرور الديوانية انتقلت الى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.