2024-12-26 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الأربعة الأولية للعام الدراسي 2024/2025 مع موعد الامتحانات الشفوية.

وقالت الوزارة وفق إعمام لها تلقته "بغداد اليوم"، إن" التقديم يكون حسب رؤية المديريات العامة، اما بالنسبة للاختبارات التحريرية فتجري في موعدها المحدد، نظرا لكثرة اعداد التلاميذ في المرحلة الابتدائية.





