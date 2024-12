السوداني: الحكومة تواصل مراقبة أنشطة حزب البعث المنحل وأي تشكيلات مرتبطة به

2024-12-26 15:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لتواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره بالعراق.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيئة".وأضاف أن "اللقاء ناقش ماقدمته الهيئة […]

