الرواتب والرعاية الاجتماعية يستهلكان الجزء الأكبر من الموازنة العامة للعراق لعام 2024

2024-12-26 15:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن رواتب الموظفين على الملاك الثابت والرعاية الاجتماعية قد التهما النصيب الأكبر من الموازنة التشغيلية للعراق خلال عام 2024، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها (المدى)، إنه "بلغ مجموع رواتب الموظفين على الملاك الثابت حتى نهاية شهر تشرين الأول 2024 ما […]

