2024-12-26 15:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشف مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، أن وفداً رفيع المستوى من جهاز المخابرات العراقي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الإدارة الجديدة للبلاد.وقال المصدر، إن "الوفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وقد وصل إلى قصر الشعب في دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

The post رئيس جهاز المخابرات العراقي يصل دمشق للقاء بأحمد الشرع appeared first on جريدة المدى.