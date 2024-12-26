نحو 100 مليون برميل المجموع الكلي لصادرات نفط العراق في الشهر الماضي

2024-12-26 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بلغت نحو 100 مليون.

واستندت الوزارة على الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، حيث بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(869) الفاً و(824) برميلاً.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و (603) آلاف و(109) براميل، فيما بلغت الصادرات الى الأردن (266) ألفاً و(715) برميلا.