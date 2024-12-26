وزير النقل يعلن عن وجهة جديدة للخطوط الجوية العراقية

2024-12-26 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، عن وجهة جديدة للخطوط الجوية العراقية.

ونقل بيان لوزارة النقل، تلقته "بغداد اليوم"، عن السعداوي قوله، ان "اليوم شهد انطلاق وجهة جوية جديدة بين بغداد والشارقة".

وأضاف، أن "الخطوط الجوية العراقية، افتتحت عددا من الوجهات الجديدة من بينها (بغداد - كوانجو الصينية وبغداد - بكين وبغداد – كوالالمبور)".

وكشف وزير النقل "نخطط لتسيير رحلات إلى الرياض ودكا، إضافة لرحلات عارضة مع دول أخرى".

وأشار إلى "أننا نواصل المساعي من أجل إيصال المسافرين من مطاراتنا إلى العديد من الوجهات الأوروبية عبر التشغيل المشترك".