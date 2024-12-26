بعد يومين.. انتهاء اعتصام أمام أكبر معابر شرق العراق والأجور عادت إلى 10 الاف دينار

2024-12-26 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس محافظة ديالى رشاد التميمي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، انتهاء الاعتصام السلمي في معبر المنذرية الحدودي بعد يومين على انطلاقه.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" ترأس وفدًا للقاء ممثلي سائقي الشاحنات المعتصمين قرب معبر المنذرية الحدودي اقصى شرق محافظة ديالى بسبب مطالبتهم بخفض أسعار الساحة الرسمية التابعة لعقارات الدولة وهي تدار من قبل موظفين حكوميين في ديوان المحافظة بالتنسيق مع الإدارة المحلية في خانقين والتي حددت الأجرة بـ 15 الف دينار لكل شاحنة تدخل".

وأضاف، أن" السائقين يشكون من وضع اقتصادي سيء وقلة الأجور الممنوحة لهم لذا فان دفع 15 الف دينار لدخول الساحة لغرض تحميل بضائعهم تشكل عبئا ماليا اضافيا ما استدعى مفاتحة حكومة ديالى بشكل مباشر واتخاذ قرار فوري بخفض الأجور الى 10 الاف دينار بشكل مؤقت مع التعهد بطرح الملف امام مجلس المحافظة من اجل خفضها الى 5 الاف دينار".

وأشار التميمي الى، أن" الاعتصام السلمي والذي استمر يومين انتهى وتم فتح الطريق المؤدي الى المنذرية بالوقت لحالي والأوضاع طبيعية جدا".

يذكر ان مجلس محافظة ديالى اتخذ في عام 2017 قرارا بإنشاء ساحة قرب معبر المنذرية وتحديد اجور دخولها من قبل الشاحنات ضمن اجراءات خلق ايرادات محلية تنفق على ديمومة الخدمات وتمويل بعض المشاريع بالمحافظة.







