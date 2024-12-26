وزارة الداخلية: السبت القادم "دوام رسمي" في مجمعات تسجيل المركبات

2024-12-26 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، عن موقف الدوام الرسمي في مجمعات تسجيل المركبات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بالنظر لقرب انتهاء السنة المالية ولأتاحة الفرصة امام المواطنين لاكمال معاملات تسجيل مركباتهم حصلت موافقة وزير الداخلية على أن يكون يوم السبت دوام رسمي في مجمعات التسجيل مع أستمرار عملية دفع الرسوم لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 29/12/2024".

هذا وأعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، عن تمديد فترة مراجعة أصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم.

وقالت المرور في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه تقرر "تمديد العمل ببيان رقم 6 لسنة 2024 والمتضمن مراجعة أصحاب المركبات المسجلة قبل بنظام التسجيل القديم قبل تاريخ 9 نيسان 2023، والفحص المؤقت والمشروع الموازي إلى مديريات مرور بغداد والمحافظات (مواقع التسجيل) لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني لغاية 28 شباط 2025".

وأضافت "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مقدارها 200 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/اولاً /ز) من قانون المرور بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات فحص المؤقت واحجز المركبة لحين إكمال معاملة التسجيل".

وتابعت كما "يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مقدارها 100 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/ثانياً /ز) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل تاريخ 9 نيسان 2003 والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي".

ونوهت الى "تنفيذ العقوبات أعلاه بعد انتهاء المدة الممنوحة بالفقرة (1) من هذا البيان".