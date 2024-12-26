2024-12-26 16:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

في إطار التنسيق الوثيق بين جهاز الأمن الوطني ووزارة العدل، واستناداً إلى معلومات دقيقة وردت عبر المنصات الرسمية للجهاز، تمكنت مفارزنا من إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى أحد السجون، حيث تم ضبط الكمية مخبأة داخل علب سجائر بحوزة أحد ذوي النزلاء أثناء محاولته إدخالها بغرض المتاجرة بها.

وتأتي هذه العملية النوعية نتيجة تطبيق إجراءات أمنية مُحكمة تشمل التفتيش الدقيق وتوظيف أحدث التقنيات في الكشف عن الممنوعات، إضافة إلى تعزيز المراقبة الإلكترونية على مداخل السجون ونقاط التفتيش.

كما قاد جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة العدل، حملة تفتيش ومتابعة خلال الثلاثة أشهر الماضية شملت أكثر من ٢٢٠ قاطعاً سجنياً لتعزيز أمن المؤسسات الإصلاحية. وأسفرت الحملة عن ضبط ٧٢١ جهاز هاتف نقال و٣٥٠ شريحة هاتف كانت بحوزة عدد من النزلاء، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأدوات الجارحة ومواد ممنوعة أخرى حاول بعض الأشخاص تهريبها