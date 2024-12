2024-12-26 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على مطلوب بالقتل يلقب بـ”أحمد طيارة” وفق المادة 406 من قانون مكافحة الإرهاب. وقال المصدر في حديث لـ”عراق اوبزيرفر “، إن” قوة أمنية تمكنت من القبض على احد المطلوبين يلقب بـ “أحمد طيارة” وفق المادة 406 من قانون مكافحة الارهاب، بتهمة القتل العمد، عن جريمة …

The post قوة أمنية تعتقل الملقب بـ”أحمد طيارة” خلال محاولته الهروب إلى خارج العراق first appeared on Observer Iraq.