2024-12-26

بغداد/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر أمني، اليوم الخميس بأن “مسلحاً متنكراً بزي نسوي سطا على منزل شرقي العاصمة بغداد قبل ان يسرق منه 250 الف دولار امريكي. وقال المصدر في حديث لـ “عراق اوبزيرفر“، إن شخصا يرتدي الزي النسوي يحمل سلاحاً أبيض (سكين) أقدم على اقتحام منزل، وانهال بالضرب على امرأتين وقام بتكبيلهما داخل المنزل …

