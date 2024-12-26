القضاء العراقي يحكم على رجل أعمال "بارز" بالحبس وغرامة بأكثر من مليار دينار

2024-12-26 16:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، أن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما بحق رجل أعمال "بارز" في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة عامين اثنين وغرامة مليار و313 مليون دينار عراقي بحق رجل أعمال بارز في المحافظة يُدعى (م، ع، ح) بعدما تمت إدانته بجريمة تحويل وإيداع مبالغ مالية في المصرف العراقي للتجارة نتيجة الانتفاع من الأعمال الموكلة إليه من قبل مديرية تربية محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان" القرار صدر استناداً لأحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2015".