إحباط إدخال مخدرات مخبأة داخل علب سجائر إلى سجن عراقي

2024-12-26 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، إحباط محاولة إدخال مخدرات مخبأة داخل علب سجائر إلى أحد السجون.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم ضبط كمية المخدرات مخبأة داخل علب سجائر بحوزة أحد ذوي النزلاء أثناء محاولته إدخالها بغرض المتاجرة بها".

وأضاف الجهاز، أن "هذه العملية النوعية تأتي نتيجة تطبيق إجراءات أمنية مُحكمة تشمل التفتيش الدقيق وتوظيف أحدث التقنيات في الكشف عن الممنوعات، إضافة إلى تعزيز المراقبة الإلكترونية على مداخل السجون ونقاط التفتيش".

وتابع البيان، "كما قاد جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة العدل، حملة تفتيش ومتابعة خلال الثلاثة أشهر الماضية شملت أكثر من 220 قاطعاً سجنياً لتعزيز أمن المؤسسات الإصلاحية".

وأسفرت الحملة، بحسب البيان، عن "ضبط 721 جهاز هاتف نقال و350 شريحة هاتف كانت بحوزة عدد من النزلاء، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأدوات الجارحة ومواد ممنوعة أخرى حاول بعض الأشخاص تهريبها".