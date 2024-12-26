2024-12-26 17:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، إحباط تهريب مخدرات إلى أحد السجون، وضبط 721 جهاز نقال و 350 شريحة هاتف كانت بحوزة عدد من النزلاء خلال حملة بالتنسيق مع وزارة العدل.وقال الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار التنسيق الوثيق بين جهاز الأمن الوطني ووزارة العدل، واستناداً إلى معلومات دقيقة وردت عبر المنصات الرسمية للجهاز، تمكنت مفارز الجهاز من إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى أحد السجون، حيث تم ضبط الكمية مخبأة داخل علب سجائر بحوزة أحد ذوي النزلاء أثناء محاولته إدخالها بغرض المتاجرة بها".وأضاف البيان، أن "هذه العملية النوعية جاءت نتيجة تطبيق إجراءات أمنية مُحكمة تشمل التفتيش الدقيق وتوظيف أحدث التقنيات في الكشف عن الممنوعات، إضافة إلى تعزيز المراقبة الالكترونية على مداخل السجون ونقاط التفتيش".وأشار إلى، أن "جهاز الأمن الوطني- بالتعاون مع وزارة العدل- قاد حملة تفتيش ومتابعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت أكثر من 220 قاطعاً سجنياً لتعزيز أمن المؤسسات الإصلاحية، وأسفرت الحملة عن ضبط 721 جهاز هاتف نقال و 350 شريحة هاتف كانت بحوزة عدد من النزلاء، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأدوات الجارحة ومواد ممنوعة أخرى حاول بعض الأشخاص تهريبها".