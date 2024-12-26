2024-12-26 17:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، بأشد العبارات اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى المُبارك، على رأس عصبة من المستعمرين المُتشددين.وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن "الاقتحام استفزاز فج يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع، وإن دخول الوزير المتطرف في حماية شرطة الاحتلال يكشف طبيعة الحكومة الصهيونية وأجندتها المتطرفة والمُعادية للتعايش السلمي".ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده، أن "استمرار الحكومة الصهيونية في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى يمس بمشاعر ملياري مُسلم عبر العالم، وأن الكيان الصهيوني يتعمد- عبر هذه السياسات المرفوضة والمُدانة- تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة".